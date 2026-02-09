Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Хинштейн рассказал о своем самочувствии после ДТП

Хинштейн рассказал, что после ДТП ходит только с подручными средствами
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, восстанавливающийся после автомобильной аварии и перенесенных операций, сообщил, что передвигается только с помощью вспомогательных средств. Об этом пишет РИА Новости.

Впервые после ДТП губернатор принял участие в заседании регионального правительства, проведя его по видеосвязи из дома.

«Сегодня вместе с ЦУРом каждый район (нужно. — прим. ред.) отрабатывать в ручном режиме. Я бы сам вышел вместе с вами, но, к сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств», — заявил глава региона в ходе оперативного совещания, транслировавшегося в онлайн-формате.

В конце совещания Хинштейн выразил благодарность всем жителям, присылающим пожелания скорейшего выздоровления, отметив, что их поддержка является лучшим стимулом для восстановления.

22 января Александр Хинштейн сообщил о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем с ним во время рабочей поездки в один из районов области. После аварии губернатор был госпитализирован и прооперирован, у него перелом бедренной кости и трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает курс лечения в домашних условиях, где одна из комнат была специально оборудована под медицинский стационар.

Ранее Хинштейн раскрыл, кто оказал ему первую помощь после ДТП.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!