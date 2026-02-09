Хинштейн рассказал о своем самочувствии после ДТП

Хинштейн рассказал, что после ДТП ходит только с подручными средствами

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, восстанавливающийся после автомобильной аварии и перенесенных операций, сообщил, что передвигается только с помощью вспомогательных средств. Об этом пишет РИА Новости.

Впервые после ДТП губернатор принял участие в заседании регионального правительства, проведя его по видеосвязи из дома.

«Сегодня вместе с ЦУРом каждый район (нужно. — прим. ред.) отрабатывать в ручном режиме. Я бы сам вышел вместе с вами, но, к сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств», — заявил глава региона в ходе оперативного совещания, транслировавшегося в онлайн-формате.

В конце совещания Хинштейн выразил благодарность всем жителям, присылающим пожелания скорейшего выздоровления, отметив, что их поддержка является лучшим стимулом для восстановления.

22 января Александр Хинштейн сообщил о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем с ним во время рабочей поездки в один из районов области. После аварии губернатор был госпитализирован и прооперирован, у него перелом бедренной кости и трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает курс лечения в домашних условиях, где одна из комнат была специально оборудована под медицинский стационар.

