Британского Короля освистали из-за связей его брата Эндрю с Эпштейном

Independent: короля Карла III освистали из-за связей его брата Эндрю с Эпштейном
Finnbarr Webster/Reuters

Король Великобритании Карл III вновь столкнулся с неудобными вопросами о принце Эндрю и финансисте-педофиле Джеффри Эпштейне во время своего визита в Ланкашир. Об этом сообщает Independent.

«Короля Карла вновь освистали из-за связи его брата Эндрю Маунтбаттен-Виндзора с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном. Когда он встречался с доброжелателями на железнодорожной станции Клитроу в Ланкашире, один мужчина крикнул Чарльзу: «Как давно вы знаете об Эндрю и Эпштейне?» Большая часть толпы освистала этот вопрос, и Чарльз, казалось, никак не отреагировал», — пишет издание.

Как отмечается, 5 февраля короля и королеву Великобритании Елизавету II освистали во время их прогулки по деревне Дедхэм в графстве Эссекс. Один из присутствующих крикнул: «[Карл], вы оказали давление на полицию, чтобы она начала расследование в отношении (вашего брата. — прим. ред.) Эндрю»?

Скандал с участием бывшего принца Эндрю начался в 2019 году, когда в общественном пространстве появилась информация о его связях с Вирджинией Джуффре, которая работала на Эпштейна. В своих мемуарах девушка утверждала, что Эндрю вступал с ней в интимные отношения, когда ей было всего 17 лет. В октябре 2025 года король Карл III решил лишить младшего брата оставшихся титулов и наград, а также уладил вопрос о его выселении из королевской резиденции. Впоследствии слуги резиденции отказались работать на экс-принца Эндрю из-за его дружбы с Эпштейном.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон прокомментировали скандал с Эпштейном
 
