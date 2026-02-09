Шестеро мужчин изнасиловали сотрудницу спа-салона, а ее коллегу заставили смотреть

В Индии женщина подверглась групповому изнасилованию после того, как ее начальник отказался от сделки с преступниками. Об этом сообщает Express.

Инциденту, произошедшему в штате Керала, предшествовал конфликт между компанией мужчин и владельцем местного спа-салона. Банда потребовала у него 50 тысяч рупий, но предприниматель отказался платить.

После этого шестеро мужчин ворвались в спа-салон, где схватили сотрудников и отвели в одну из комнат. Там женщину изнасиловали, а второго работника заставили лечь рядом. Происходящее компания снимала на видео.

После надругательства они похитили деньги из кассы и скрылись.

Полиции удалось арестовать только двоих. Один из них, 29-летний мужчина, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по 11 делам. Во время задержания он натравил на полицейских собаку и ранил их.

Еще двоих задержали, в скором времени их допросят, еще двое все еще на свободе.

