Общество

«Мрачноватая погода»: метеоролог объяснил, почему оттепель не принесет удовольствия

Вильфанд: оттепель в Центральной России не принесет россиянам удовольствия
Veronika Kraeva/Shutterstock/FOTODOM

В Центральной России с 13 февраля ожидается оттепельная погода. Об этом RT сообщил научный руководитель Гидрометцентра России метеоролог Роман Вильфанд.

«Начиная с пятницы и до воскресенья уже оттепельная погода: -3...+2 °C, и ночью тоже совсем не холодно — -1...-6 °C. Такая температура уже будет выше нормы на 2 — 4 °C. То есть резкое повышение температуры от начала недели к ее концу — больше чем на 10 °C», — подчеркнул Вильфанд.

Синоптик уточнил, что аномальное потепление связано это с изменением направления воздушных масс. При этом он уточнил, что оттепели зимой никогда не приносят большого удовольствия.

«Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода», — сообщил метеоролог.

До этого сообщалось, что температура в Москве и Московской области будет ниже климатической нормы до середины февраля. При этом, информации синоптиков, настоящее тепло в Московской области стоит ожидать не раньше весны.

Ранее в Москве зафиксировали морозы на 10°C ниже нормы.
 
