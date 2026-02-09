Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Дочь Тутберидзе вступает в личную схватку на Олимпиаде. LIVE

Фигурное катание. Олимпийские игры. Танцы на льду. Ритм-танец. ОНЛАЙН

На Олимпийских играх — 2026 в Милане стартует индивидуальный турнир по фигурному катанию. В первый день соревнований дуэты выступят с ритм-танцем. Дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — вместе с супругом Глебом Смолкиным выступят под 11-м номером. Ранее Дэвис и Смолкин представляли Россию, но сменили спортивное гражданство на грузинское в 2023 году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Трансляция
Автообновление
22:15

На льду — Холли Харрис и Джейсон Чан из сборной Австралии!

22:10

На разминку вышла вторая группа выступающих, где мы увидим одних из главных фаворитов Олимпиады, — французов Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона!

21:54

Сейчас нас ждет заливка льда, после чего выступит вторая группа фигуристов.

21:53

Оценка Рейтан и Майорова — 67,31 балла.

21:52

Шведы молодцы! Они пронеслись по арене на высокой скорости — это был танец-вихрь под зажигательные песни Рики Мартина. После проката ребята на эмоциях даже поцеловались, чем вызвали дополнительные овации зрителей. К сожалению, спортсмены чуть утратили контроль и получили лишь первый уровень сложности за параллельную дорожку шагов и паттерн танец. С другой стороны, стоит отметить, что Милла и Николай выполнили параллельные вращения — твиззлы — со сложными движениями рук во время каждого поворота. Такого сегодня еще не было!

21:47

На льду — Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров из сборной Швеции! Майоров — фигурист с русскими корнями.

21:46

Оценка Фибе Беккер и Джеймса Эрнандеса — 72,46 балла. Это их лучший результат в сезоне и персональный рекорд! Молодцы.

21:45

Британские фигуристы показали очень жизнеутверждающее выступление под хитовые композиции Джорджа Майкла и завели зал. Их тренеры даже прослезились. Технически Фиби и Джеймс тоже выглядели более солидно, чем предыдущие дуэты. да и эмоционально ребята выложились на все сто. Браво!

21:41

На льду — Фибе Беккер и Джеймс Эрнандес из Великобритании!

21:40

Оценка Шиюэ Ван и Синьюя Лю — 64,76 балла.

21:39

Шиюэ Ван и Синьюй Лю показали весьма интересный танец под танцевальную музыку на своем родном языке. Широкие улыбки и постоянные заигрывания с публикой (ребята жестами призывали поддержать себя) явно раззадорили арену, которая радостно аплодировала выступающим. К сожалению, техника подвела китайских спортсменов: они сильно разошлись на первом же твиззле. И в целом танцу чуть не хватило легкости и ловкости на льду. Но что есть то есть. Стоит отметить, что фигуристы удивили оригинальной нижней поддержкой: партнерша растянулась на льду в шпагате.

21:34

На льду — Шиюэ Ван и Синьюй Лю из сборной Китая! Это их третьи Олимпийские игры в карьере.

21:33

Оценка Валь и Казимова — 64,98 балла.

21:32

Испанцы невероятно зажгли под песни Рики Мартина! Особенно удалась концовка проката, когда спортсмены выдохнули и отпустили себя. Арена восторженно взревела. Да, технически это пока не самая сильная пара: дорожка и паттерн танец получились всего лишь первого уровня сложности. Также стоит признать, что немного не хватило скорости и четкости движений. Но все еще впереди!

21:26

На льду — София Валь и Асаф Казимов из сборной Испании! Казимов родился в Санкт-Петербурге и раньше выступал за Россию.

21:21

Первая группа выступающих вышла на разминку!

21:15

Порядок выступлений:

21:10

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! На Олимпийских играх стартует индивидуальный турнир по фигурному катанию, и первыми выступят дуэты в танцах на льду, которые покажут свой ритм-танец. К сожалению, российскую пару не допустили до Олимпийских игр, но сегодня можно будет последить за бывшими россиянами — дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис и ее супругом Глебом Смолкиным.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!