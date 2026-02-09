Дочь Тутберидзе вступает в личную схватку на Олимпиаде. LIVE

21:52

Шведы молодцы! Они пронеслись по арене на высокой скорости — это был танец-вихрь под зажигательные песни Рики Мартина. После проката ребята на эмоциях даже поцеловались, чем вызвали дополнительные овации зрителей. К сожалению, спортсмены чуть утратили контроль и получили лишь первый уровень сложности за параллельную дорожку шагов и паттерн танец. С другой стороны, стоит отметить, что Милла и Николай выполнили параллельные вращения — твиззлы — со сложными движениями рук во время каждого поворота. Такого сегодня еще не было!