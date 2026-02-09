Дочь Тутберидзе вступает в личную схватку на Олимпиаде. LIVE

На льду — Холли Харрис и Джейсон Чан из сборной Австралии!
На разминку вышла вторая группа выступающих, где мы увидим одних из главных фаворитов Олимпиады, — французов Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона!
Сейчас нас ждет заливка льда, после чего выступит вторая группа фигуристов.
Оценка Рейтан и Майорова — 67,31 балла.
Шведы молодцы! Они пронеслись по арене на высокой скорости — это был танец-вихрь под зажигательные песни Рики Мартина. После проката ребята на эмоциях даже поцеловались, чем вызвали дополнительные овации зрителей. К сожалению, спортсмены чуть утратили контроль и получили лишь первый уровень сложности за параллельную дорожку шагов и паттерн танец. С другой стороны, стоит отметить, что Милла и Николай выполнили параллельные вращения — твиззлы — со сложными движениями рук во время каждого поворота. Такого сегодня еще не было!
На льду — Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров из сборной Швеции! Майоров — фигурист с русскими корнями.
Оценка Фибе Беккер и Джеймса Эрнандеса — 72,46 балла. Это их лучший результат в сезоне и персональный рекорд! Молодцы.
Британские фигуристы показали очень жизнеутверждающее выступление под хитовые композиции Джорджа Майкла и завели зал. Их тренеры даже прослезились. Технически Фиби и Джеймс тоже выглядели более солидно, чем предыдущие дуэты. да и эмоционально ребята выложились на все сто. Браво!
На льду — Фибе Беккер и Джеймс Эрнандес из Великобритании!
Оценка Шиюэ Ван и Синьюя Лю — 64,76 балла.
Шиюэ Ван и Синьюй Лю показали весьма интересный танец под танцевальную музыку на своем родном языке. Широкие улыбки и постоянные заигрывания с публикой (ребята жестами призывали поддержать себя) явно раззадорили арену, которая радостно аплодировала выступающим. К сожалению, техника подвела китайских спортсменов: они сильно разошлись на первом же твиззле. И в целом танцу чуть не хватило легкости и ловкости на льду. Но что есть то есть. Стоит отметить, что фигуристы удивили оригинальной нижней поддержкой: партнерша растянулась на льду в шпагате.
На льду — Шиюэ Ван и Синьюй Лю из сборной Китая! Это их третьи Олимпийские игры в карьере.
Оценка Валь и Казимова — 64,98 балла.
Испанцы невероятно зажгли под песни Рики Мартина! Особенно удалась концовка проката, когда спортсмены выдохнули и отпустили себя. Арена восторженно взревела. Да, технически это пока не самая сильная пара: дорожка и паттерн танец получились всего лишь первого уровня сложности. Также стоит признать, что немного не хватило скорости и четкости движений. Но все еще впереди!
На льду — София Валь и Асаф Казимов из сборной Испании! Казимов родился в Санкт-Петербурге и раньше выступал за Россию.
Первая группа выступающих вышла на разминку!
Порядок выступлений:
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! На Олимпийских играх стартует индивидуальный турнир по фигурному катанию, и первыми выступят дуэты в танцах на льду, которые покажут свой ритм-танец. К сожалению, российскую пару не допустили до Олимпийских игр, но сегодня можно будет последить за бывшими россиянами — дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис и ее супругом Глебом Смолкиным.