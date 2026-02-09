ЕС предложил запретить импорт ряда товаров в рамках санкций против России

Reuters: ЕС хочет запретить импорт соли и кремния в рамках санкций против России

Европейский союз (ЕС) предложил запретить импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в рамках санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS).

«Пакет [санкций] также включает новые запреты на импорт металлов, в том числе никеля, железной руды и концентратов, нерафинированной и обработанной меди, а также разного металлолома, например алюминия», — говорится в материале.

Также агентство сообщило, что ЕС в рамках новых санкций предлагает внести в списки восемь российских нефтеперерабатывающих заводов. Под ограничения может попасть предприятие в Туапсе.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала конфликта, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается и он еще не согласован. Также о разработке новых ограничений рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее ЕС объявил о намерении запретить обслуживание российских ледоколов и СПГ-танкеров.