Фигуристку Петросян отказались называть фавориткой Олимпиады

Серебряная медалистка чемпионата мира Алена Леонова призналась, что считает фавориткой зимних Олимпийских игр — 2026 в фигурном катании японку Каори Сакамото, а не россиянку Аделию Петросян. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Если Аделия будет кататься с элементами ультра-си и делать их, то, конечно, сможет побороться. Техническая оценка может быть очень высокой при исполнении всех ультра-си, например, хотя бы минимум два в произвольной программе. Тогда борьба возможна», — заявила она.

Короткая программа фигуристки запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

