Названы дата и место прощания с убитым 9-летним мальчиком из Петербурга

Похороны убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего Павла состоятся 11 февраля на Южном кладбище города. Об этом сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семьи мальчика, в своем Telegram-канале.

«В среду 11 февраля около часа дня всем желающим и сочувствующим можно будет проститься с Пашей Тифитулиным на Южном кладбище, центральная площадь в противоположенной стороне от часовни. Схема места прилагается», — отмечается в сообщении.

Юрист добавил, что семья убитого решила допустить всех желающих к прощанию с Пашей. Мероприятие будут охранять сотрудники полиции и Росгвардии.

3 февраля обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти Петра Жилкина отправили под стражу на полтора месяца — до 31 марта.

До этого он признал свою вину в совершении преступления, ему предъявили обвинение.

По версии следствия, 30 января Жилкин увидел на парковке торгового центра мальчика, который подрабатывал мытьем фар автомобилей, и предложил ему от 5 до 10 тысяч рублей за оказание интимных услуг. На допросе мужчина заявил, что школьник отказался и начал шантажировать его, потребовав 500 тысяч рублей за молчание. Именно шантаж преступник назвал главным мотивом убийства малолетнего.

В результате Жилкин, как следует из его показаний, ударил ребенка по голове, отвез к водоему у деревни Большое Забородье, связал и бросил в воду. После задержания подозреваемый указал местонахождение тела жертвы. В компьютере мужчины обнаружено большое количество детской порнографии.

