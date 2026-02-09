Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Подмосковье ребенок отравил мать ртутью из разбитого градусника

В Подмосковье ребенок вылил ртуть от разбитого градусника матери в чай
Anastasia Peskova/Shutterstock/FOTODOM

Женщину из Подмосковья госпитализировали после того, как она выпила чай. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске. По данным издания, ребенок разбил градусник, после чего вылил ртуть из него в чай. Позже содержимое чашки выпила 45-летняя мать.

Москвичка попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Многие полагают, что главную опасность для организма человека представляет ртуть, однако, как рассказал профессор Алексей Юрасов, основную опасность представляют пары металла. Именно их месяцами могут выделять шарики, которые при уборке разбитого градусника не заметили.

В первую очередь из-за накопления паров страдает центральная нервная система. Также у людей, на которых длительное время воздействует ртуть, наблюдаются проблемы с почками.

Специалист посоветовал не убирать металл пылесосом. В таком случае ртуть только дробится, что усугубляет ситуацию.

Ранее семья москвичей обнаружила шарики ртути в упаковке покупной рыбы.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!