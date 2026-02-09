В Подмосковье ребенок отравил мать ртутью из разбитого градусника

В Подмосковье ребенок вылил ртуть от разбитого градусника матери в чай

Женщину из Подмосковья госпитализировали после того, как она выпила чай. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске. По данным издания, ребенок разбил градусник, после чего вылил ртуть из него в чай. Позже содержимое чашки выпила 45-летняя мать.

Москвичка попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Многие полагают, что главную опасность для организма человека представляет ртуть, однако, как рассказал профессор Алексей Юрасов, основную опасность представляют пары металла. Именно их месяцами могут выделять шарики, которые при уборке разбитого градусника не заметили.

В первую очередь из-за накопления паров страдает центральная нервная система. Также у людей, на которых длительное время воздействует ртуть, наблюдаются проблемы с почками.

Специалист посоветовал не убирать металл пылесосом. В таком случае ртуть только дробится, что усугубляет ситуацию.

