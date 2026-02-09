Размер шрифта
Губернатор одного округа в Южной Корее предложил завозить в страну девственниц

В Южной Корее предложили импортировать девственниц для повышения демографии
Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Губернатор округа Цзиндо в Южной Корее Ким Хи Су предложил неоднозначный способ повышения демографии. Политик уверен, что ситуацию с рождаемостью поможет решить «импорт девственниц» из других стран, сообщило издание SCMP.

По замыслу губернатора, незамужние девушки из Шри-Ланки и Вьетнама будут выданы замуж за одиноких мужчин, проживающих в сельской местности. Ким Хи Су уверен, что таким образом удастся остановить сокращение населения, которое особенно остро ощущается в провинции Южная Чолла, на которую приходится около 20% от общего снижения численности населения страны.

Однако инициатива губернатора была встречена резкой критикой. Мэр города Кванджу Кан Ки Чжун назвал данное предложение неприемлемым, подчеркнув, что истинный рост рождаемости и увеличение населения возможны только за счет развития промышленности и улучшения экономических условий в регионе.

Ранее демограф назвал способы повысить рождаемость в России.
 
