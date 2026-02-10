Размер шрифта
Обновлен список заболеваний, запрещающих контракт при мобилизации

Вступил в силу обновленый список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вступил в силу расширенный перечень заболеваний, при которых гражданин, ограниченно годный к военной службе, не может заключить контракт с военным ведомством. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в новый перечень включены болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, а также лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций. Кроме того, в обновленный список были внесены сахарный диабет, последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, а также наличие инородного тела в полости черепа.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов утвердил расширенный список медицинских противопоказаний, препятствующих подписанию контракта на прохождение военной службы. Согласно документу, количество заболеваний, исключающих возможность службы по контракту, возросло с 26 до 35 наименований. Так, ключевым изменением стало включение в перечень всех форм сахарного диабета.

Ранее офицера с раком кожи отправили на СВО вместо лечения.
 
