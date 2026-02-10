Стали известны российские регионы, в которых больше всего сократилось потребление алкоголя

Лидерами по сокращению потребления алкоголя среди российских регионов стали Пермский край, Иркутская и Кировская области. Об этом, ссылаясь на статистические данные по итогам января, сообщает РИА Новости.

В общей сложности с января 2025 года по январь 2026 года потребление алкогольной продукции на душу населения уменьшилось с 8,39 литра до 7,97 литра. Оно сократилось в 69 регионах и увеличилось в 16 регионах.

Больше всего потребление алкоголя уменьшилось в Пермском крае (3,4 литра), Иркутской (3,1 литра) и Кировской (3 литра) областях.

Также значительно сократилось потребление в Калужской области (2,7 литра), Забайкальском крае, Пензенской, Кемеровской, Смоленской областях, Хакасии (по 2,3 литра), Оренбургской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком АО, Карелии (более чем на два литра).

Больше всего пьют алкоголя в Ненецком АО (19,1 литра), меньше всего — в Чечне (0,07 литра).

31 января сообщалось, что самую низкую в России долю водки в общих продажах алкогольных напитков по региону в 2025 году зафиксировали в Москве.

Ранее ученые раскрыли механизм сильной алкогольной зависимости.