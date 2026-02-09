Россия за четыре года заработала более $200 млрд на резервах

РИА Новости: российские резервы за четыре года выросли на $203 млрд

Российские резервы с февраля 2022 года выросли на $203 млрд. При этом увеличение стоимости золотого запаса полностью нивелировало уменьшение активов в иностранной валюте, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Центрального Банка РФ.

Отмечается, что золотой запас России за последние четыре года увеличился с $132,3 млрд (на 1 февраля 2022 года) до $402,7 млрд (на 1 февраля текущего года). Наибольший подъем пришелся на 2024-2025 годы, когда металлические активы прибавили около $250 млрд, что связано с повышением мировых цен на золото.

Данная тенденция позволила компенсировать снижение валютных резервов, которые за тот же период сократились с $498 млрд до $430,9 млрд.

На торгах Comex 2 февраля произошел резкий спад стоимости золота, опустивший цену за тройскую унцию ниже отметки в $4700 впервые с 22 января. По информации Bloomberg, одной из причин этого падения стали действия инвесторов из Китая, которые, по мнению издания, преследовали цель получения прибыли на спекуляциях с драгоценными металлами.

Ранее международные резервы России обновили исторический максимум.