Наука

Стало известно, как мозг меняется с развитием романтических отношений

SCAN: мозг перестает «выделять» партнера по мере развития отношений
Мозг человека обрабатывает романтического партнера иначе, чем близких друзей, однако со временем это различие сглаживается. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience (SCAN).

Исследование показало, что на ранних этапах отношений в системе вознаграждения мозга формируется особый «нейронный отпечаток» партнера, но по мере того как связь становится более стабильной, он постепенно теряет свою уникальность. По мнению авторов, это отражает переход от страстной любви к более спокойной, партнерской форме привязанности.

Психологи сосредоточились на работе прилежащего ядра — области мозга, тесно связанной с дофамином и отвечающей за мотивацию и ощущение награды. Ранее эксперименты на животных показывали, что именно эта зона играет ключевую роль в формировании парных связей.

В исследовании участвовали 47 мужчин в возрасте от 20 до 29 лет, состоявших в романтических отношениях в среднем около полутора лет. Участники предоставили видеозаписи своих партнерш и близких друзей. Во время функциональной МРТ мужчины выполняли задание, в ходе которого ожидали увидеть одобрительную реакцию одного из этих людей.

«Романтические отношения отличаются эксклюзивностью, сильной вовлеченностью и страстной любовью, что и отличает их от дружбы», — объяснил автор работы Кэндзи Фудзисаки. По его словам, исследователей интересовало, «как мозг различает партнера и друзей и меняется ли это различие со временем».

Анализ показал, что мозг действительно кодирует партнера как отдельную, уникальную категорию: паттерны активности в прилежащем ядре позволяли надежно отличить реакцию на партнершу от реакции на подругу или друга. При этом представление подруги в мозге было ближе к представлению друга, чем к образу партнерши.

Однако ключевым оказался фактор длительности отношений. Ученые обнаружили, что чем дольше пара была вместе, тем менее выраженной становилась нейронная разница между партнером и близким другом. Этот эффект сохранялся даже после учета субъективных оценок близости, страсти и привязанности.

«Ранние этапы отношений характеризуются страстной любовью, которая требует высокой специфичности работы системы вознаграждения», — отметил Фудзисаки. «По мере развития отношений эта нейронная специфичность снижается, что может отражать переход к более стабильной, партнерской любви, во многом схожей с глубокой дружбой».

Авторы подчеркнули, что снижение нейронной «уникальности» не означает ухудшение отношений. Напротив, это может говорить о смене биологических механизмов их поддержания. В дальнейшем ученые планируют изучить, какие другие системы мозга помогают сохранять долгосрочные связи и как на них влияют такие этапы, как совместное проживание или брак.

Ранее были названы дни цикла, в которые у женщин снижается сексуальное влечение.
 
