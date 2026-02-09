Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

«Нам неприятно»: украинский фигурист о соревновании с Гуменником на ОИ

Украинский фигурист Марсак заявил, что ему неприятно соревноваться с Гуменником
Владимир Астапкович/РИА Новости

Украинский фигурист Кирилл Марсак кратко высказался о соперничестве с российским спортсменом Петром Гуменником на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Его слова приводит TVNET+.

«Нам неприятно соревноваться с такими людьми», — заявил Марсак.

Фигуристы покажут короткие программы в личном зачете 10 февраля. Гуменник, который выступает в нейтральном статусе, на льду окажется первым, Марсак — восьмым.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна. При этом фигурист не стал менять костюм, в котором он катал «Парфюмера».

Ранее фигуристку Аделию Петросян отказались называть фавориткой Олимпиады.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!