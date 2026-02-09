«Нам неприятно»: украинский фигурист о соревновании с Гуменником на ОИ

Украинский фигурист Марсак заявил, что ему неприятно соревноваться с Гуменником

Украинский фигурист Кирилл Марсак кратко высказался о соперничестве с российским спортсменом Петром Гуменником на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Его слова приводит TVNET+.

«Нам неприятно соревноваться с такими людьми», — заявил Марсак.

Фигуристы покажут короткие программы в личном зачете 10 февраля. Гуменник, который выступает в нейтральном статусе, на льду окажется первым, Марсак — восьмым.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна. При этом фигурист не стал менять костюм, в котором он катал «Парфюмера».

