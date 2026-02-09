У людей с паническими атаками обнаружили структурные изменения в мозге

Паническое расстройство связано с устойчивыми, хотя и умеренными, изменениями в структуре мозга. К такому выводу пришли международные исследователи, проанализировав почти 5 тысяч МРТ-сканов людей с этим диагнозом и без психических расстройств. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry (MP).

Паническое расстройство (ПР) проявляется повторяющимися приступами сильного страха, сопровождающимися учащенным сердцебиением, одышкой, головокружением, ощущением потери контроля и другими выраженными физическими симптомами. По оценкам специалистов, с ПР в течение жизни сталкиваются около 2–3% населения.

До сих пор нейробиологические исследования панического расстройства часто основывались на небольших выборках, что затрудняло воспроизводимость результатов. Чтобы преодолеть это ограничение, ученые объединили данные в рамках международного консорциума ENIGMA.

«Нейроанатомические исследования панического расстройства обычно включают небольшое число участников, из-за чего результаты часто оказываются противоречивыми», — рассказали авторы работы Лаура Хан и Моджи Агаджани. По их словам, цель проекта заключалась в том, чтобы «провести наиболее надежную на сегодняшний день проверку того, связаны ли панические расстройства с устойчивыми изменениями структуры мозга».

В рамках так называемого мегаанализа ученые изучили МРТ-данные почти 5 тысяч человек в возрасте от 10 до 66 лет, включая около 1,1 тысячи пациентов с паническим расстройством и 3,8 тысячи здоровых добровольцев. Для анализа использовались унифицированные протоколы и программное обеспечение FreeSurfer, позволяющее точно измерять толщину коры, площадь ее поверхности и объем подкорковых структур.

Результаты показали, что у людей с паническим расстройством кора головного мозга в среднем немного тоньше, а лобные, височные и теменные области имеют меньшую площадь по сравнению со здоровыми участниками. Кроме того, были выявлены уменьшенные объемы таламуса и хвостатого ядра — структур, участвующих в обработке эмоционально значимой информации и регуляции реакций на стресс.

«Эти области играют ключевую роль в восприятии, обработке и контроле эмоций», — отметили авторы. Анализ также показал, что некоторые изменения зависят от возраста, а раннее начало панического расстройства (до 21 года) связано с увеличенными боковыми желудочками мозга.

По мнению исследователей, полученные данные подтверждают современные модели панического расстройства как нарушения нейронных сетей, отвечающих за эмоциональную регуляцию. В будущем это может помочь в более точной оценке риска, прогнозировании течения заболевания и подборе терапии.

Авторы подчеркнули, что выявленные различия носят умеренный характер и не могут использоваться для диагностики на индивидуальном уровне. Тем не менее, крупномасштабный подход открывает путь к более детальному «картированию» психических расстройств и сравнению их нейробиологических основ между собой.

