Армия

Средства ПВО за шесть часов сбили 20 украинских БПЛА над регионами России

Минобороны: над регионами России за шесть часов сбили 20 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО 9 февраля в течение шести часов сбили 20 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины, над территорией России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

«С 17:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 12 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 5 – над Курской областью и 3 – над акваторией Азовского моря.

9 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении мирного жителя в Грайворонском округе в результате атаки украинского беспилотника. По словам Гладкова, инцидент произошел в поселке Чапаевский, где в результате взрыва дрона мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота, рук и ног. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее было раскрыто возможное место мозгового центра для запуска БПЛА по России.
 
