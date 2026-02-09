Размер шрифта
Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 9 февраля

Россиянка Олесик выступила в одноместных санях на Олимпиаде 9 февраля
Athit Perawongmetha/Reuters

9 февраля только одна российская спортсменка выступила на своих первых соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо — 2026. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию всех главных событий олимпийского дня.

Российская саночница Дарья Олесик выступила в двух попытках в женских одноместных санях. В первой попытке россиянка стала 13-й, показав время 53,289. После второй попытки она опустилась на позицию ниже, преодолев дистанцию за 1:46.651. Лучшей во втором заезде стала немка Юлия Таубиц, ее результат составил 1:45.188. Третья и четвертая попытки состоятся 10 числа.

Российский фигурист Петр Гуменник, который попал в скандал с авторскими правами на музыку к короткой программе, провел тренировку накануне выступления на Олимпиаде. Спортсмен, который не стал менять костюм, вне прогона отрабатывал такой прыжковый контент, как четверной лутц, четверной сальхов, четверной флип, тройной аксель и каскад четверной флип – тройной тулуп. В рамках прогона короткой программы он упал на тройном акселе, допустил степ-аут на четверном флипе и чисто исполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп.

На момент написания новости идет соревнование танцевальных дуэтов в ритм-танце, где выступит дочь российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе со своим мужем Глебом Смолкиным. Пара представляет Грузию, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее в Европе выразили надежду на скорое возвращение России на Олимпиаду.
 
