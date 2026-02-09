Размер шрифта
Российский бренд выпустил шорты с дырой на ягодицах за 45 тыс. рублей

Российский бренд Planta Rosa выпустил откровенные шорты в виде сердца с дырой
tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

Откровенные шорты, стоимость которых составляет десятки тысяч рублей, были представлены российским брендом Planta Rosa. Новинка уже доступна для приобретения на сайте компании.

Бренд выпустил микрошорты из красной кожи, выполненные в форме сердца-подушки. Дизайн изделия предусматривает шнуровку спереди и открытую область на ягодицах. Рекламную кампанию для этих шорт Planta Rosa провела с привлечением обнаженной модели, демонстрирующей их на фотографиях продукта.

Отмечается, что стоимость изделия составляет 45 тыс. рублей.

Стилист и телеведущий «Модного приговора» Александр Рогов назвал дубленку из овчины оптимальным вариантом верхней одежды для зимнего периода. Кроме того, в его список модных и теплых вещей вошли бомбер (укороченная двусторонняя куртка без воротника), бушлат средней длины и однобортное пальто. По мнению Рогова, подобная одежда обеспечит комфорт и стильный внешний вид в холодное время года.

Ранее Рогов назвал самый благородный тренд весны 2026.
 
