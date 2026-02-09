Российский бренд выпустил шорты с дырой на ягодицах за 45 тыс. рублей

Откровенные шорты, стоимость которых составляет десятки тысяч рублей, были представлены российским брендом Planta Rosa. Новинка уже доступна для приобретения на сайте компании.

Бренд выпустил микрошорты из красной кожи, выполненные в форме сердца-подушки. Дизайн изделия предусматривает шнуровку спереди и открытую область на ягодицах. Рекламную кампанию для этих шорт Planta Rosa провела с привлечением обнаженной модели, демонстрирующей их на фотографиях продукта.

Отмечается, что стоимость изделия составляет 45 тыс. рублей.

Стилист и телеведущий «Модного приговора» Александр Рогов назвал дубленку из овчины оптимальным вариантом верхней одежды для зимнего периода. Кроме того, в его список модных и теплых вещей вошли бомбер (укороченная двусторонняя куртка без воротника), бушлат средней длины и однобортное пальто. По мнению Рогова, подобная одежда обеспечит комфорт и стильный внешний вид в холодное время года.

