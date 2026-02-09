«С помощью ИИ можно обмануть любого»: Кадыров ответил на слухи о ДТП с Адамом

Кадыров назвал вбросом слухи об аварии с участием его сына Адама

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения об аварии с участием его сына Адама. На видео, опубликованном в своем Telegram-канале, он назвал слухи о ДТП вбросом.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека... Откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — сказал глава Чечни на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым.

По словам Кадырова, борьба с фейками особенно актуальна для Чечни, поскольку недостоверная информация о том, что происходит в республике, всегда «по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере».

17 января анонимные чеченские Telegram-каналы писали, что Кадыров-младший якобы попал в аварию в Грозном. По их информации, Адама госпитализировали и перевезли в Москву.

На фоне этих сообщений Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с руководителями силовых структур республики, которое проводил его сын. На этом совещании Адаму вручили золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за работу по «организации охраны и обеспечению безопасности» Запорожской АЭС.

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости!» выяснил, что видео с участием Адама Кадырова на совещании было записано за сутки до предполагаемой аварии.

Ранее Адам Кадыров опубликовал видео с собой в шляпе с цитатой из «Игры престолов».