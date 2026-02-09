В Москве продали все билеты на спектакль с Михаилом Ефремовым

SHOT: билеты на спектакль с Михаилом Ефремовым разобрали за четыре часа

В Москве за четыре часа продали все билеты на спектакль с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, солдаут случился сразу на две даты спектакля «Без свидетелей» — 25 и 26 марта. Продажа билетов при этом началась 9 февраля.

SHOT пишет, что часть выкупленных билетов была обнаружена на сторонних онлайн-площадках с существенной наценкой. В частности, место в первых рядах партера в кассах стоило 25 тысяч рублей, а с рук билет продают уже за 50 тысяч рублей.

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади Москвы. Актер в нетрезвом состоянии на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой сидел 57-летний мужчина Сергей Захаров. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент получил большой общественный резонанс.

В итоге Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся. В апреле прошлого года суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

