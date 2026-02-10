Размер шрифта
Общество

Дубай посетило рекордное число туристов в прошлом году

Дубай посетило 20 млн иностранных туристов в 2025 году
frantic00/Shutterstock/FOTODOM

Почти 20 миллионов иностранных туристов посетили Дубай в 2025 году, что стало новым рекордом для этого эмирата. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.

«Туристическая индустрия Дубая третий год подряд устанавливает рекорды, приняв 19,59 миллиона иностранных туристов в 2025 году, что на 5% больше, чем годом ранее», — говорится в заявлении пресс-службы.

Как отмечается, департамент экономики и туризма Дубая (DET) третий год подряд отмечает рекордные показатели турпотока. Также сообщается, что Дубай завершил год, впервые приняв более 2 миллионов посетителей за один календарный месяц в декабре, что создало мощный импульс для развития туризма в 2026 году.

Согласно данным департамента, больше всего туристов прибыло в Дубай из Западной Европы (21% от общего числа), а также из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Восточной Европы и СНГ, а также Южной Азии, каждая с долей по 15%.

До этого стало известно, что Дубай стал одним из городов, где россияне чаще всего покупают недвижимость. По официальным данным земельного департамента эмирата, РФ стабильно входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов.

Ранее дочь Заворотнюк рассказала о жизни в Дубае.
 
