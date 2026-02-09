Размер шрифта
Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины

Зеленский: документы по гарантиям безопасности для Украины готовы

Документы по гарантиям безопасности для Украины уже готовы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Документы по гарантиям готовы. Нет альтернативы безопасности. Нет альтернативы миру. Нет альтернативы восстановлению нашего государства», — отметил Зеленский.

По его словам, каждый день украинская переговорная группа работает по тем документам и предложениям, которые «могут дать результат на следующих встречах».

«Главное, чтобы партнеры были настроены так же, как и мы на Украине: мир нужен, и надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для мира», – подчеркнул украинский лидер.

Он также отметил, что на неделе с 9 по 15 февраля пройдет сразу несколько значимых международных мероприятий, на которых позиция Украины будет в достаточной мере представлена.

В феврале СМИ написали, что гарантии безопасности для Украины могут включать не миротворцев, а быстрое реагирование многонациональных сил. Также источник ТАСС сообщал, что Украина требует гарантий безопасности для Одессы. А глава украинского МИД Андрей Сибига заявлял, что США готовы ратифицировать гарантии безопасности в конгрессе.

В конце января агентство Reuters сообщило, что США требуют от Украины подписать соглашение с РФ в обмен на гарантии безопасности.

Ранее на Украине рассказали, какие гарантии безопасности нужны стране.
 
