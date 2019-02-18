Под Волгоградом задержан мужчина с телом друга, которое ему «подарили»

Под Волгоградом задержали жителя, разгуливавшего по улице с телом друга, которое ему «подарили». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по региону.

Отмечается, что 47-летний мужчина завернул тело друга в ковер и гулял с ним по городу-спутнику Волжскому. Когда сотрудники ДПС остановили его и увидели в ковре труп, то житель заявил, что это тело ему «подарили».

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По данным ведомства, мужчина отрицал свою причастность к убийству друга. Он доказывал следователям, что его друга убил кто-то другой.

«Однако результаты первоначальных следственных действий, в том числе осмотра места происшествия, доказали обратное», — рассказали в СК.

Выяснилось, что убийство произошло еще 12 февраля из-за ссоры мужчин во время распития спиртного. Задержанный ранил друга отверткой.

«Почти неделю тело убитого мужчины пролежало в квартире подозреваемого», — добавили в ведомстве.

Также стало известно, что задержанный все же сознался в содеянном.

Ранее сообщалось, что инопланетяне «подбросили» труп в квартиру жителя Омска.