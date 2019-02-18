В Швейцарии сошел с рельсов поезд из Берлина

Недалеко от вокзала швейцарского города Базель сошел с рельсов высокоскоростной поезд ICE (Intercity-Express), который следовал из Берлина в курортный город Интерлакен, сообщается на сайте железных дорог Швейцарии.

Отмечается, что в момент инцидента в поезде находились около 240 человек. После аварии всех пассажиров эвакуировали, никто из них ранений не получил.

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О причинах схода поезда с рельсов на сайте не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Канаде сошел с рельсов состав с неочищенной нефтью.