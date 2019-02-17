«Одна версия может быть»: власти о причинах обрушения университета в Петербурге

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И.о. главы Петербурга Александр Беглов заявил, что причина обрушения кровли в университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) связана с реконструкцией здания. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Беглова, «одна версия может быть» обрушения кровли в ИТМО и она связана с ремонтными работами в университете. Также он заверил, что «экстремальных» версий инцидента нет.

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Дополнительных подробностей Беглов не привел.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что под завалами ИТМО могут находиться люди.