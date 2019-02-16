Полиция уточнила число жертв стрельбы в Иллинойсе

В США полиция проинформировала о числе жертв стрельбы в городе Аврора. Об этом сообщает CBS Chicago.

Согласно имеющейся информации, в результате произошедшего погибли по меньшей мере пять человек. Стрелок был застрелен. Кроме того, пятеро полицейских пострадали, когда попытались приблизиться к находящемуся в здании стрелку. Они были доставлены в медицинские учреждения, у шестого пострадало колено. В настоящее время не уточняется, входил ли стрелок в число погибших.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы смогли ликвидировать устроившего стрельбу в американском городе Аврора.