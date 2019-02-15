Москвичи смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна

Жители Москвы скоро смогут увидеть сближение двух планет — Венеры и Сатурна. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Это явление смогут наблюдать жителями Москвы, в случае безоблачной погоды, с 6.30 до 7:00 утра 18 февраля, уточнили в планетарии.

По словам сотрудников, сближение двух планет также будет сопровождать Юпитер и яркая звезда в созвездии Скорпион красный Антарес.

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Сближение — это видимое прохождение одного небесного объекта (обычно звезды или планеты) вблизи другого на небесной сфере.

Отмечается, что в 2019 году пройдут сразу два сближения Венеры и Сатурна: 18 февраля и 11 декабря.

Ранее стало известно, какие астрономические явления ожидаются в 2019 году.