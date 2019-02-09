«Спиртовые реки»: в Казахстане жители воруют спирт после ДТП со спиртовозом
Казахстанцы ведрами собирают спирт после аварии, в которой перевернулся спиртовоз, передает URA.ru.
Сообщается, что цистерна со спиртом пострадала в результате ДТП на трассе Алматы — Екатеринбург в Костанайской области.
Отмечается, что местные жители сразу прибыли к месту аварии.
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«Спирт! Чистый спирт! Тут можно жить», — воскликнул один из прибывших.
Кроме того, местные жители, собирающие спирт, пошутили, что в Казахстане потекли «спиртовые реки» и пригласили всех к себе гости.
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