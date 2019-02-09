Орнитолог рассказал о миролюбии московских синиц

Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин заявил, что столичные синицы, в отличие от европейских, не агрессивны и ведут себя традиционно и миролюбиво, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее нидерландские ученые выяснили, что изменение климата сделало синиц в Европе агрессивными, в процессе борьбы за места гнездования они даже убивают мухоловок-пеструшек. Как отметил орнитолог, в Москве конфликты между синицами и другими птицами не фиксировались.

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«Синицы в Москве ведут себя традиционно и миролюбиво, никаких девиаций в поведении себе не позволяют. Более того, они традиционно очень гостеприимны, с русским характером», — сказал Мишин.

Он отметил, что к агрессии пернатых может привести «бешеная конкуренция» из-за корма и места, которой в Москве не наблюдается.

Ранее москвичей научили кормить синиц в морозы.