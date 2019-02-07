Руководство СК по Карачаево-Черкесии проверяют по делу Арашуковых

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Начата служебная проверка в отношении руководства следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Проверки проходят в отношении первого замруководителя Казбека Булатова и замруководителя Арсена Езаова. Отмечается, что Булатов подал рапорт об освобождении от должности.

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«С К.Булатовым и А.Езаовым, как и рядом других сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа, вызванных в Москву, проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников», — говорится в сообщении.

Ранее следственный комитет России (СК) объявил в федеральный розыск двух подозреваемых по уголовному делу о хищении газа у ПАО «Газпром» на 30 млрд рублей.