Спасательные подразделения МЧС могут переформировать в спецназ

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян предложил переформировать спасательные подразделения ведомства в спасательный спецназ. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что этот вопрос назрел давно.

«Необходимо консолидировать силы быстрого реагирования МЧС России и переформатировать спасательные подразделения МЧС России в силы спасательного спецназа», — заключил Чуприян.

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По его словам, в ведомстве также существует «катастрофическая» нехватка профессиональных кадров и техники, которую нужно решить при помощи реформы.

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