Уровень погодной опасности в Москве повысили из-за тумана и гололедицы

Синоптики предупредили москвичей о повышении уровня погодной опасности из-за тумана, метели и гололеда. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен до желтого.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Реклама

Согласно размещенной информации, аналогичные погодные условия будут наблюдаться во всем Центральном федеральном округе 4 февраля. К 5 февраля погодная ситуация в регионе улучшится, но в Московской области и на северо-востоке округа предупреждение продолжит действовать.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о возвращении снегопадов в Москву.