Школьников ОАЭ освободили от уроков в честь визита Папы Римского

Министерство образования ОАЭ освободило школьников от занятий в дни исторического визита Папы Римского Франциска в страну. Об этом говорится в твиттере ведомства.

Уточняется, что в понедельник, 4 февраля, от занятий освободят только учеников государственных школ Дубая и Шарджи, а вторник, 5 февраля, станет выходным в государственных и частных школах по всей стране.

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В министерстве пояснили, что освобождают школьников от учебы, чтобы не усугублять транспортную ситуацию на дорогах в преддверии публичной мессы Папы Римского.

Ранее сообщалось, что Папа Римский прибыл в ОАЭ с историческим визитом.