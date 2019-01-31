Ревность девушки оказалась симптомом опасного заболевания мозга

Неожиданно возникший приступ ревности жительницы британского города Страуд к своему молодому человеку оказался признаком редкого заболевания мозга, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что у Иви Мур, жительницы города Страуд, диагностировали редкое заболевание, которое стало причиной ее галлюцинаций и вызвало у нее психоз.

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В 2015 году она неожиданно начала подозревать своего партнера в измене и переживать из-за вещей, которые раньше ее не беспокоили. В том же году она заболела гриппом, после чего у нее впервые случился припадок. Она была доставлена в больницу, где врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому на двое суток, чтобы уменьшить повреждение мозга, вызванное припадком.

Несколько позже она вновь начала вести себя странно: боялась выйти из квартиры, проснулась однажды ночью в полной уверенности, что ее мать умерла. Ее снова доставили в больницу, где ей диагностировали энцефалит — болезнь, при которой иммунная система организма атакует здоровые клетки мозга.

За время нахождения в больнице, ее партнер расстался с ней, а Мур продолжали мучить галлюцинации и бред. Она поправилась на 40 кг из-за стероидов, которые продолжает принимать, чтобы поддержать работу мозга.

Ранее актер из «Освободите Вилли» в приступе ревности напал на свою девушку.