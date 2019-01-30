В Индии за колдовство убили женщину с детьми

Полиция в Индии разыскивает новых подозреваемых по делу об убийстве женщины и ее четверых детей, которых преступники посчитали причастными к колдовству, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что уже были арестованы шесть человек в восточном штате Орисса, но полиция считает, что в преступлении участвовало больше людей.

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По данным полиции, Мангри Мунду и ее детей, которые жили в поселении в округе Сандергарх, обвинили в «наложении заклинаний» на семью из другой деревни.

В пятницу вечером, 25 января, группа мужчин ворвалась в дом Мунды, когда она и ее двое сыновей и две дочери — в возрасте одного, четырех, семи и 12 лет — спали. Они напали на них с деревянными палками и топорами, а затем бросили тела в колодец. На следующий день они были обнаружены.

По данным издания, «охота на ведьм» является довольно распространенной практикой в некоторых частях Индии, в том числе в Ориссе. Так, в прошлом году девять человек были приговорены к смертной казни за убийство трех «ведьм».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина обезглавил «ведьму».