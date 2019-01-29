Бурятских школьников наказали уроком в противогазах

Ученики седьмого класса школы № 58 Улан-Удэ в наказание за опоздание просидели целый урок в противогазах. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка в Бурятии.

По имеющейся информации, школьники получили такое наказание от учителя по ОБЖ. Ученики рассказали родителям об инциденте на уроке, а те, в свою очередь, обратились к руководству школы, которое не предприняло мер после жалобы.

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Как отмечается, учителю ОБЖ было сделано замечание за непедагогические методы наказания, руководство школы обязали провести с педколлективом разъяснительную работу.

Ранее сообщалось, что в Саратове наказали тех, кто отправил учителей собирать снег в мешки в 20-градусный мороз.