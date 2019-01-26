«Потолок плавился»: стали известны подробности о взрыве в кафе под Саратовом

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Источник в экстренных службах сообщил, что большое число пострадавших при пожаре в кафе в Саратовской области объясняется тем, что на людей в здании при пожаре начал капать расплавившийся потолок, передает РИА «Новости».

По его словам, после взрыва газового баллона кафе выгорело почти полностью, при этом оплавился натяжной потолок.

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«По предварительным данным, пострадавшие получили ожоги именно из-за того, что этот потолок плавился, и капли огня с потолка падали на людей», — сказал источник.

Он добавил, что на месте происшествия уже были найдены остатки газового оборудования, которое и стало причиной взрыва.

Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время празднования свадьбы взорвался газовый баллон.

Ранее сообщалось, что при пожаре в кафе под Саратовом ожоги получили почти 30 человек.