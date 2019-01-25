В Иркутске эвакуировали как минимум шесть больниц

В Иркутске и пригороде эвакуированы персонал и пациенты как минимум шести больниц из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили утром в пятницу, 25 января.

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«Сейчас известно, что такие сообщения получили как минимум шесть медицинских организаций Иркутска и Иркутского района», — добавили в пресс-службе.

Представители ведомства уточнили, что в настоящее время людей из лечебных учреждений эвакуируют при помощи оперативных служб.

В четверг, 24 января, массовые эвакуации произошли на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Их причиной также стали сообщения о заложенных взрывных устройствах.