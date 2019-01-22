Раскольник Филарет стал героем Украины

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Президент Украины Петр Порошенко присудил экс-главе украинской неканонической церкви раскольнику Филарету Денисенко звание героя Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

Филарет также получил орден «Золотая звезда» и орден Украины. Вручение наград прошло в ходе мероприятия по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

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«Подчеркиваю, что Ваша награда - абсолютно заслуженная», — заявил Порошенко.

Он объяснил свое решение о присуждении священнику звания его вкладом в создание «новой церкви».

Ранее Филарет рассказал о взаимодействии украинской «новой церкви» с СБУ.