Times: в Британии дроны более 100 раз «угрожали» самолетам в 2018 году

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В 2018 году в Великобритании дроны 120 раз опасно сближались с самолетами, пишет газета The Times со ссылкой на управление гражданской авиации.

По данным управления, этот показатель вырос на 29% по сравнению с прошлым годом.

Замминистра транспорта Великобритании Элизабет Сагг отметила, что действия людей, которые управляли дронами, «были не только безответственными, но и незаконными». Она напомнила, что создание угрозы воздушному судну с применением дронов является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что аэропорт Хитроу могут «вооружить» средствами борьбы с дронами.