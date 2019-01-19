Times: в Британии дроны более 100 раз «угрожали» самолетам в 2018 году
В 2018 году в Великобритании дроны 120 раз опасно сближались с самолетами, пишет газета The Times со ссылкой на управление гражданской авиации.
По данным управления, этот показатель вырос на 29% по сравнению с прошлым годом.
Замминистра транспорта Великобритании Элизабет Сагг отметила, что действия людей, которые управляли дронами, «были не только безответственными, но и незаконными». Она напомнила, что создание угрозы воздушному судну с применением дронов является уголовно наказуемым преступлением.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что аэропорт Хитроу могут «вооружить» средствами борьбы с дронами.