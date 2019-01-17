В Перми при пожаре в офисном здании пострадали 14 человек

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В Перми произошел пожар в офисном здании, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в 12.10 мск по адресу улица Монастырская, 12а. Пожарным удалось справиться с отрытым горением через 45 мин.

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Согласно данным регионального Минздрава, в результате пожара пострадали 14 человек, шесть человек были госпитализированы.

В местных СМИ появилась видеозапись, на которой девушка выпрыгнула из окна, чтобы выбраться из горящего здания.

Ранее в студгородке университета во французском городе Лион произошел пожар, во время которого взорвались баллоны с газом.