Ирландские дипломаты посетили арестованного в России за шпионаж американца

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Представители ирландской дипмисси посетили Пола Уилана, которого в конце декабря задержали в России по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление брата задержанного Дэвида Уилана.

По его словам, встреча Уилана и дипломатов длилась около часа. Родственник Уилана рассказал, что его брат передал послания для своей семьи.

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Работники ирландского консульства заметили, что условия содержания Уилана являются хорошими. Они также передали ему средства личной гигиены, переданные британскими коллегами (Уилан имеет гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии).

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года назвал прискорбным тот факт, что из-за ситуации вокруг задержанного в Москве Уилана против России уже требуют ввести новые санкции.