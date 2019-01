В Австралии пингвины-геи стали родителями

Пингвины-геи из Австралии воспитывают детеныша, сообщает The New Your Times.

Менеджеры аквариума дали двум самцам яйцо, от которого отказались другие пингвины. Неожиданно в октябре из него появился птенец.

Издание сообщает, что в отличие от многих других пингвинов Сфен и Мэджик прилежные и заботливые родители. Они сделали самое большое гнездо и не покидали его, а сейчас также внимательно следят за своим детенышем.

Реклама

Как известно, 3-месячный птенец почти полностью вырос, его пол пока не определен. Отмечается, что пол пингвинов можно узнать только в зрелом возрасте при анализе крови.

Многие другие пингвины ищут новые пары для нового брачного сезона, но Сфен и Мэджик остаются вместе.

Ранее сообщалось, что в Дании пингвины-геи похитили детеныша гетеросексуальной пары. Сотрудники зоопарка вернули птенца настоящим родителям, а пингвинам-геям отдали яйцо, которое не смогла выносить одинокая самка.