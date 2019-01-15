В доме под Брянском произошел взрыв газовоздушной смеси

Три человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме в Мглинском районе Брянской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 01.45 в населенном пункте Симонтовка произошел взрыв газовоздушной смеси в одноэтажном деревянном частном жилом доме. Пострадали три человека», — сказал он.

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По его словам, после взрыва горения не последовало. В доме повреждены межкомнатная перегородка и остекление.

Пострадавшие госпитализированы во Мглинскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести.