В центре Москвы обнаружили скелет человека

Человеческие кости были найдены возле жилого дома в центре Москвы, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, на месте, где нашли скелет, раньше были массовые захоронения.

«Десятого января при производстве земельных работ на участке местности вблизи жилого дома по улице Остоженке в городе Москве, обнаружены фрагменты черепа и скелета человека. По данному факту проводится доследственная проверка», — рассказала старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

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Устанавливаются подробности случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Бирюлево в шахте лифта нашли череп и кости.