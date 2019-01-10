Закон об ужесточении правил усыновления направили в регионы

Министерство просвещения направило на рассмотрение в регионы закон об ужесточении правил усыновления детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Изменения предполагают запрет на усыновление более одного ребенка в год, а также обязывают семью проходить социально-психологическое обследование. Кроме того, есть требования к площади жилья.

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«Законопроект уже разместили на официальном сайте для общественного обсуждения. В ближайшее время к процессу обсуждения его положений будут также подключены приемные семьи из всех регионов России», — рассказали

Ранее сообщалось, что в Росси количество сирот снизилось до рекордно низкого уровня.