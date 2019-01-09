Ряд консульств эвакуирован в Мельбурне из-за подозрительных посылок

Подозрительные посылки были доставлены в консульства и посольства США, Германии и Индии в Мельбурне в Австралии, сообщает Sky News.

Ряд консульств были эвакуированы 9 января в Мельбурне. Подозрительные посылки были обнаружены на 16 объектах. Известно, что полиция эвакуировала консульства и посольства США, Великобритании, Германии, Индии, Новой Зеландии, Кореи, Греции, Египта и Швейцарии.

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«Мы помогаем Федеральной полиции Австралии прямо сейчас в ряде инцидентов по всему Мельбурну», — рассказал представителя австралийской полиции.

Все сотрудники эвакуированы и находятся в безопасности, а пакеты проверяются экстренными службами.

Ранее сообщалось, что представитель кабмина Франции был эвакуирован после вторжения «желтых жилетов».