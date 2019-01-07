Путин передал Спасо-Преображенскому собору икону «Господь Вседержитель»
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону «Господь Вседержитель». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Путин вручил настоятелю собора Николаю Брындину икону в качестве подарка.
Как отмечается, президент также получил подарок от настоятеля.
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Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию празднования Рождества в России.