Появилось видео спасения выжившего при обрушении подъезда в Магнитогорске

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МЧС распространило видео спасения одного из выживших жильцов дома в Магнитогорске, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, передает RT.

На записи спасатели извлекают пострадавшего из-под завалов и передают медикам.

По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.

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Ранее поисковая операция в Магнитогорске была приостановлена.

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