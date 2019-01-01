Появилось видео спасения выжившего при обрушении подъезда в Магнитогорске
МЧС распространило видео спасения одного из выживших жильцов дома в Магнитогорске, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, передает RT.
На записи спасатели извлекают пострадавшего из-под завалов и передают медикам.
По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.
Реклама
Ранее поисковая операция в Магнитогорске была приостановлена.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.